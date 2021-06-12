القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح

الرياض - محمد عبدالله - أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن خالص عزائه للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وعبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيد، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبر فيه عن عزائه ومواساته له في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح -رحمه الله-.

وسأل سمو ولي العهد الله العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.

وقد شكر أمير دولة الكويت، سمو ولي العهد، على عزائه لهم في الفقيد وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، داعياً الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة.