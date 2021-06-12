المرواني يشهد ختام ملتقى وزارة الرياضة الشبابي بالقصيم

وقدم اللواء الدكتور المرواني لقاءً مفتوحًا مع المشاركين في الملتقى حول الأمن الفكري بعنوان «دور الشباب في تعزيز الأمن الفكري- تجربة إمارة منطقة القصيم نموذج» تطرق فيها لأهمية العمل على الوعي في أوساط الشباب لمكافحة الأفكار المنحرفة وتطور تجربة البرامج الفكرية في إمارة المنطقة وأثرها في المجتمع وتراكم التجربة لتكون نموذجا يحتذى بعد، على مستوى المملكة وخارجها، في تعزيز الأمن الفكري. وأشاد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بجهود وزارة الرياضة المبذولة في هذا الإطار، عادًا ما تقوم به من برامج ونشاطات نوعية في منطقة القصيم من أهم أعمدة ملف أعمال برنامج الأمن الفكري الذي أطلقه سمو أمير منطقة القصيم.
وفي الختام أقيم حفل تكريمي للمشاركين بالملتقى، حيث قدمت دروع تذكارية وشهادات شكر، كما قدم الوكيل المساعد لشؤون الشباب بوزارة الرياضة درعًا تذكارية باسم وزارة الرياضة لوكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية.
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