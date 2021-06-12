- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - استهل منتخب إيطاليا مشواره في النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بفوز عريض على نظيره التركي (3-0)، وذلك في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما أمس الجمعة، وأُقيمت على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.
وتقدم منتخب إيطاليا بهدف، جاء بـ"نيران صديقة"، سجله المدافع التركي ميريح ديميرال في الدقيقة الـ53 خطأ في مرماه، وضاعف المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي النتيجة "للآتزوري" بحلول الدقيقة الـ66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى، واختتم المهاجم الإيطالي لورنزو إنسيني ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة الـ79 من زمن اللقاء.
وحصد منتخب إيطاليا نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة بين منتخبَي ويلز وسويسرا اليوم السبت على ملعب "باكو الأولمبي" في العاصمة الأذربيجانية باكو.
بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-12
استهل منتخب إيطاليا مشواره في النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بفوز عريض على نظيره التركي (3-0)، وذلك في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما أمس الجمعة، وأُقيمت على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.
وتقدم منتخب إيطاليا بهدف، جاء بـ"نيران صديقة"، سجله المدافع التركي ميريح ديميرال في الدقيقة الـ53 خطأ في مرماه، وضاعف المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي النتيجة "للآتزوري" بحلول الدقيقة الـ66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى، واختتم المهاجم الإيطالي لورنزو إنسيني ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة الـ79 من زمن اللقاء.
وحصد منتخب إيطاليا نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة بين منتخبَي ويلز وسويسرا اليوم السبت على ملعب "باكو الأولمبي" في العاصمة الأذربيجانية باكو.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
12:18 AM
استهل منتخب إيطاليا مشواره في النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بفوز عريض على نظيره التركي (3-0)، وذلك في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما أمس الجمعة، وأُقيمت على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.
وتقدم منتخب إيطاليا بهدف، جاء بـ"نيران صديقة"، سجله المدافع التركي ميريح ديميرال في الدقيقة الـ53 خطأ في مرماه، وضاعف المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي النتيجة "للآتزوري" بحلول الدقيقة الـ66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى، واختتم المهاجم الإيطالي لورنزو إنسيني ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة الـ79 من زمن اللقاء.
وحصد منتخب إيطاليا نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة بين منتخبَي ويلز وسويسرا اليوم السبت على ملعب "باكو الأولمبي" في العاصمة الأذربيجانية باكو.
، إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.