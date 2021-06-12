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تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره اليمني بهدف دون رد اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي الرياض، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وسجّل هدف أوزبكستان الوحيد النجم جلال الدين ماشاريبوف من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ19 من عمر المباراة.
وحافظ منتخب السعودية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان، و7 لكل من فلسطين وسنغافورة التي لعبت ثماني مباريات، و5 لليمن.
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-11
تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره اليمني بهدف دون رد اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي الرياض، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وسجّل هدف أوزبكستان الوحيد النجم جلال الدين ماشاريبوف من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ19 من عمر المباراة.
وحافظ منتخب السعودية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان، و7 لكل من فلسطين وسنغافورة التي لعبت ثماني مباريات، و5 لليمن.
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
11:47 PM
ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا
تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره اليمني بهدف دون رد اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي الرياض، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وسجّل هدف أوزبكستان الوحيد النجم جلال الدين ماشاريبوف من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ19 من عمر المباراة.
وحافظ منتخب السعودية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان، و7 لكل من فلسطين وسنغافورة التي لعبت ثماني مباريات، و5 لليمن.
، أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد ،
المصدر : الخليج 365
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