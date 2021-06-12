شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 10 منشآت مخالفة لـ«الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ «كورونا المستجد»، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكل مدن ومحافظات المنطقة، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة، موضحة أن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف إلى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.
واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940، 31 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت، التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.