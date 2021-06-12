شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 10 منشآت مخالفة لـ«الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1530 جولة رقابية، و15 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 10 منشآت مخالفة، وتحرير 90 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق «توكلنا»، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ «كورونا المستجد»، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكل مدن ومحافظات المنطقة، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة، موضحة أن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف إلى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940، 31 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت، التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.