شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تصاعد الأدخنة من المحل المحترق بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مباشرة أعمالها بموقع نشوب الحريق الواقع مساء أمس الأول، بأحد المحلات التجارية بطريق الأمير نايف بالدمام، فيما لا تزال الأدخنة تتصاعد من الموقع.

وكان الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، قد باشر حريقاً نشب في أحد المحال التجارية والعمارة المجاورة في الدمام، وهرعت فرق من الدفاع المدني لإطفاء الحريق، والعمل على إخلاء العمارة والمنطقة السكنية.

وتسبب الحريق في تصاعد الأدخنة، وتعطيل الحركة المرورية مما دعا مرور الشرقية من تحويل مسار المركبات إلى الكوبري، ومنع الدخول إلى الطريق الفرعي على طريق الأمير نايف.

وتعمل فرق الدفاع المدني، منذ وقت تلقي البلاغ في إطفاء الحريق بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والعمل على التحقيق في مسببات الحريق وإظهار النتائج.