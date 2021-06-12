شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة من لقاح فايزر إلى المملكة مطلع يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت ”الخليج 365” من مصادرها عن وصول كمية من لقاح فايزر للجرعة الثانية إلى المملكة في مطلع شهر يوليو المقبل، وتقدر كمية ‏اللقاحات بـ 2 مليون جرعة تقريبا، وتخص تلك الجرعات العمر المحدد لمستحقي اللقاح، الذي يبدأ من سن 18 حتى 60 عاما في جميع أرجاء المملكة.

مواعيد الحجز

وأعلنت وزارة الصحة أن أكثر من 40 % من السكان تلقوا الجرعة الأولى، وبلغت إجمالي الجرعات المعطاة حتى اليوم 15 مليون جرعة، مع استمرار تزايد أعداد الراغبين في حجز مواعيد تلقي اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية.

مناعة متحققة

وأكد الحساب التابع لوزارة الصحة عبر منصة «تويتر» على أحد السائلين: أن ‏الدراسات تشير إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر شهورا عدة، وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية، وحسب التقدم في التغطية المجتمعية.

إحصائية جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 1175 حالة مؤكدة وتعافي 1262 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10112 حالة منها 1559 حالة حرجة.

حالات الوفاة

وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 463703 حالات، فيما بلغ عدد حالات التعافي 446054 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 18 حالة، حيث وصل الإجمالي 7537 حالة، كما تم إجراء 90559 فحصا مخبريا.

معلومات وخدمات

وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».