شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي أمير الكويت هاتفيا في وفاة الشيخ منصور الأحمد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً، أمس، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لسمو أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح -رحمه الله-، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. وقد عبر سمو أمير دولة الكويت، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيد، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية. كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوترتي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، اطراد التقدم والازدهار، كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، أمس، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح -رحمه الله-. وسأل سمو ولي العهد الله العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.

وقد شكر سمو أمير دولة الكويت، سمو ولي العهد، على عزائه لهم في الفقيد وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، داعياً الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة. كما بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، ونبعث لسموكم ولكل الأسرة الكريمة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب»، كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوترتي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.