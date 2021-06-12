شكرا لقرائتكم خبر عن «كبار العلماء» لأطراف النزاع الأفغان: اصغوا إلى داعي الصلح والحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بمخرجات مؤتمر «إعلان السلام في أفغانستان»، الذي انعقد تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، برعاية ودعم المملكة العربية السعودية

ودعت في بيان لها أمس، الجميع في جمهورية أفغانستان الإسلامية خاصة أطراف النزاع إلى الإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمة الصادر بهذا الإعلان، الذي يهدف إلى ترميم جسد أفغانستان الإسلامية على أسس من دين الله تعالى ومصلحة الوطن البعيدة عن تجاذب التيارات، وتباين التوجهات، ممتثلين قول الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون».

ونوهت بجهود المملكة التي ما فتئت تقف مع أفغانستان في كل محنها، وتدعو إلى لمِّ الشمل ووحدة الصف.