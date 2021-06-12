شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل حملة «رب اجعل هذا البلد آمنا» بالليث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعَّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الليث، حملة «رب اجعل هذا البلد آمنا» في المحافظة بنشر الرسائل التوعوية، والوقائية للحملة وفي الأسواق والمجمعات التجارية والميادين العامة، بحضور محافظ الليث د. فيصل الحازمي ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة حسن البركاتي.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف وحماية الأمن الفكري للمجتمع، وذلك من خلال برامج ميدانية وتوعوية ووقائية.

من جهته أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري، ضرورة تفعيل برامج الحملة مع الجهات الحكومية والأهلية، وذلك بنشر الرسائل الوقائية والتوعوية للحملة على أوسع نطاق.