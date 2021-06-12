شكرا لقرائتكم خبر عن فتح جناح الشؤون الإسلامية بمعرض مكة الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمعرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، أمس الأول، عددا من السفراء والشخصيات وجمعا من المواطنين والمقيمين في أول يوم من فعاليات المعرض الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

واستعرض الجناح عددا من المشروعات التي نفذتها الوزارة مؤخرا بالمنطقة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين إلى جانب المشروعات الخاصة بالعناية بالمساجد والمواقيت والدعوة إلى الله، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في مجال العمارة والتشييد والصيانة والنظافة تحقيقًا لرسالتها السامية.