شكرا لقرائتكم خبر عن والدة «عادل الذكرالله» في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقلت إلى رحمة الله تعالى «فاطمة بنت محمد بن عبدالعزيز الفواز»، والدة الزميل عادل بن سعد الذكرالله، ونظرا للأوضاع الراهنة، والإجراءات الاحترازية، فسيتم الاكتفاء باستقبال التعازي عن طريق الاتصال ورسائل «واتس آب».

”الخليج 365” وقد آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء إلى الزميل عادل الذكرالله، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».