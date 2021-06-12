شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 38 كم.. إصلاح الطريق الدائري الشمالي والجنوبي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، من إصلاح الطريق الدائري الشمالي والجنوبي بمحافظة الأحساء، وذلك بطول 38 كيلو مترًا، في مواقع متفرقة باتجاه العكسي والرئيسي، بالكشط وإعادة السفلتة لمسار الشاحنات، وذلك ضمن أعمال الصيانة.

وواصل فرع النقل أعماله في تطوير تقاطع طريق «الظهران - بقيق - الصناعية الثانية» بالدمام، في شارع مكة، ضمن أعمال مشروع تحسين التقاطعات ومناطق الربط على بعض الطرق بالمنطقة الشرقية.

ويعمل فرع الوزارة على إصلاح وتوسعة طريق «أبو حدرية - الخفجي»، إلى ثلاثة مسارات، بطول 17 كيلو مترًا لكل اتجاه، من تقاطع رأس مشعاب، باتجاه الخفجي، وتم الانتهاء من طبقة الأساس الأسفلتية الأولى بطول 6.5 كيلو متر للتحويلة القائمة.

وفي نفس السياق، واصل فرع النقل أعمال إصلاح وتوسعة طريق «أبو حدرية - الخفجي»، إلى ثلاثة مسارات، بطول 22 كيلو مترًا لكل اتجاه، من مدخل الخفجي الجنوبي باتجاه الدمام، وتم الانتهاء وفتح التحويلة الأولى بطول 11 كيلو مترًا أمام حركة المرور، وكذلك الانتهاء من طبقة الأساس الأسفلتية الأولى بطول 9 كيلو مترات للتحويلة الثانية.