شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي لمكافحة الفساد: المملكة سباقة في مجال مكافحة الاحتيال بكل أشكاله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد المدير التنفيذي المكلف لجمعية مكافحة الاحتيال السعودية أحمد بن طارق السليماني بمبادرة الرياض لمكافحة الفساد، التي طرحتها المملكة العربية السعودية أثناء رئاستها لمجموعة دول العشرين كونها من أهم الدول في عالم المال والأعمال، حيث تتمركز المبادرة حول ثلاثة محاور رئيسية وهي: «إنشاء شبكة تواصل بين السلطات الرسمية في مكافحة الفساد، إنشاء مركز افتراضي رقمي لتبادل المعلومات والبيانات، إنشاء برنامج لتبادل الخبرات والموارد في محاربة الفساد».

وأكد السليماني أن المملكة العربية السعودية سباقة في مجال مكافحة الاحتيال بكل أشكاله، ولقد وردت رؤية المملكة 2030 بنهج «الشفافية»، حيث أقرت الرؤية أنها لن تتهاون أو تسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان ماليا أم إدارياً، وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، وهنا يكمن دور جمعية مكافحة الاحتيال السعودية في «مساعدة المنشآت على الحد من وقوع الاحتيال واكتشافها فور وقوعها، تأهيل كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة في مجال كشف الاحتيال، توعية المجتمع من أخطار الاحتيال، توفير شبكة معرفة وخبرات للأعضاء تتيح لهم تبادل الخبرات والمهارات».