محمد بن مسعود - الدمام - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وبالتنسيق مع وزارتَيْ الداخلية المالية أطلقت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية، خدمة إلكترونية، تتيح للزوار من خارج السعودية تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها، وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي الخليج 365 الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، وذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد. وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م. يأتي ذلك في إطار جهود حكومة السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. ويمكن للزوار من خارج السعودية الاستفادة من الخدمة، وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط الآتي:

https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisaوزارة الخارجية

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 01:06 AM إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وبالتنسيق مع وزارتَيْ الداخلية المالية "الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها "الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها أطلقت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية، خدمة إلكترونية، تتيح للزوار من خارج السعودية تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها، وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي الخليج 365 الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، وذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد. وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م. يأتي ذلك في إطار جهود حكومة السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. ويمكن للزوار من خارج السعودية الاستفادة من الخدمة، وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط الآتي:

https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa الكلمات المفتاحية

، "الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها ،

المصدر : الخليج 365

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