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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة ضبطت مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير، معرضاً مستخدمي الطريق للخطر.
فيما وثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد مخالفة لنظام جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.شرطة حائل النيابة العامة حائل
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 01:06 AM
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامةشرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة ضبطت مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير، معرضاً مستخدمي الطريق للخطر.
فيما وثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد مخالفة لنظام جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
، شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل ،
المصدر : الخليج 365
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