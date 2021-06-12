«الصحة»: السمنة تؤدي لمضاعفات شديدة عند الإصابة بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن السمنة عامل خطر مستقل يؤدي إلى مضاعفات شديدة أو الوفاة عند عند الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أنواع الأمراض المرتبطة بالسمنة.

وأضافت وزارة الصحة أن زيادة دهون البطن، وزيادة احتمالية جلطات الرئة، وضعف الجهاز المناعي، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، من أسباب التعرض للإصابة الشديدة عند العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الأمراض المتعلقة بالسمنة التي تزيد من حالات الخطر هي:

1-مرض السكري.

2-أمراض القلب.

3-الربو «متوسط إلى شديد».

4-ارتفاع ضغط الدم.

5-أمراض الكبد.

6-أمراض الرئة.

7-متلازمة الأيض.

وكانت وزارة الصحة أوضحت في عام 2020، أن معدلات السمنة بين السعوديين بلغت 59%، منهم 28.7% تخطوا الوزن وأصبحوا بدناء فعلياً، و31% يعانون زيادة في الوزن، وذلك في الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق.

أما نسبة السمنة في الأطفال ما قبل الالتحاق بالمدرسة فبلغت 6%، بينما وصلت بين الأطفال في سن الدراسة إلى 9.3%، وفقًا لوزارة الصحة.

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