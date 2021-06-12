شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. ضبط مواطنين نشرا مخالفات «التفحيط» عبر وسائل التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة منطقة حائل، مواطنين ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية ووثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة ضبطت مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير، معرضًا مستخدمي الطريق للخطر، فيما وثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد مخالفة لنظام جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.