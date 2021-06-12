- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اشتكى عدد من أهالي مركز عبس بمحافظة المجاردة في منطقة عسير من عطل ضرب أحد أبراج الهاتف الجوال ما تسبب في عزل قرى " حيد عبس " جزئياً من البيانات وتصفح الإنترنت ومواقع التواصل وذلك منذ قرابة أسبوعين
وقال أحد المتضررين لـ"الخليج 365": تعددت الأعذار حول السبب في العطل ولكن النتيجة واحدة هي سوء خدمة الإنترنت والتصفح منذ ما يزيد عن 13 يوماً رغم الشكاوى المتكررة من الكثير من المستفيدين على الشركة ذاتها وعلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -حصلت " الخليج 365 " على عدد من أرقامها -والتي تنتهي بـ" تم إغلاق الشكوى " دون حلّ للمشكلة.
وأضاف: مع جائحة كورونا فإن أغلب معاملاتنا الحكومية والحياتية تتم تقنياً عبر شبكة الإنترنت والتي حازت دولتنا على مركز متقدم جداً عالمياً وهي تستحق الصدارة حتماً، نطالب الهيئة والمسؤولين بتوجيه الشركة بحل مشكلتنا التقنية التي لم يُلتفت لها حتى الآن.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 12:54 AM
الأهالي طالبوا الهيئة والمسؤولين بحل مشكلتهم التقنية.. ورغم الشكاوى المتكررةمنذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة
اشتكى عدد من أهالي مركز عبس بمحافظة المجاردة في منطقة عسير من عطل ضرب أحد أبراج الهاتف الجوال ما تسبب في عزل قرى " حيد عبس " جزئياً من البيانات وتصفح الإنترنت ومواقع التواصل وذلك منذ قرابة أسبوعين
وقال أحد المتضررين لـ"الخليج 365": تعددت الأعذار حول السبب في العطل ولكن النتيجة واحدة هي سوء خدمة الإنترنت والتصفح منذ ما يزيد عن 13 يوماً رغم الشكاوى المتكررة من الكثير من المستفيدين على الشركة ذاتها وعلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -حصلت " الخليج 365 " على عدد من أرقامها -والتي تنتهي بـ" تم إغلاق الشكوى " دون حلّ للمشكلة.
وأضاف: مع جائحة كورونا فإن أغلب معاملاتنا الحكومية والحياتية تتم تقنياً عبر شبكة الإنترنت والتي حازت دولتنا على مركز متقدم جداً عالمياً وهي تستحق الصدارة حتماً، نطالب الهيئة والمسؤولين بتوجيه الشركة بحل مشكلتنا التقنية التي لم يُلتفت لها حتى الآن.
، منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.