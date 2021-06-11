موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. هبوط العملات المشفرة ومجموعة السبع

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أكد قادة دول مجموعة السبع، أن القمة الحالية، فرصة للاستفادة من دروس جائحة كورونا، ودعوا لاقتصاد عالمي أكثر عدالة، بمشاركة أكبر للمرأة.

انتقد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.

مع عودة الحياة تدريجيا لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، تسترد أسعار النفط عافيتها مع تزايد الطلب، بينما يفقد الذهب بريقه كملاذ آمن.

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء الجمعة 11 يونيو 2021، بالرغم من ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

انطلقت قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الجمعة، في منتجع كورنوال وسط تصميم على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءا بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح ضد كوفيد-19.



حالة من الجدل والغضب تسود الشارع السوداني بسبب أزمة زيادة أسعار الوقود، والتي أثرت بشكل كبير على المواطن السوداني.

توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، في مذكرة الجمعة، أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف.

تراجعت أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات الجمعة 11 يونيو 2021، متأثرة بعمليات التدقيق المستمرة من الحكومات على مستوى العالم.