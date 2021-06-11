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شكرا لقرائتكم الحصيني : رياح قوية مثيرة للأتربة تشمل الرياض والشرقية والقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11
ودعا الحصيني قائدي المركبات إلى توخي الحذر بين طرق تلك المناطق.
الحصيني : رياح قوية مثيرة للأتربة تشمل الرياض والشرقية والقصيم
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تشهد عدة مناطق من المملكة رياحًا قوية مثيرة للأتربة والغبار يوم غد السبت.
وقال الحصيني: متوقع نشاط للرياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة والغبار على الخليج والمنطقة الشرقية والرياض والقصيم، وهي رياح جافة شمالية إلى شمالية شرقية يوم السبت 2/ 11/ 1442هـ ونشاط للرياح من جنوب تبوك حتى شمال منطقة مكة.
ودعا الحصيني قائدي المركبات إلى توخي الحذر بين طرق تلك المناطق.
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