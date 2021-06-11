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الحصيني : رياح قوية مثيرة للأتربة تشمل الرياض والشرقية والقصيم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

الحصيني : رياح قوية مثيرة للأتربة تشمل الرياض والشرقية والقصيم

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تشهد عدة مناطق من المملكة رياحًا قوية مثيرة للأتربة والغبار يوم غد السبت.

وقال الحصيني: متوقع نشاط للرياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة والغبار على الخليج والمنطقة الشرقية والرياض والقصيم، وهي رياح جافة شمالية إلى شمالية شرقية يوم السبت 2/ 11/ 1442هـ ونشاط للرياح من جنوب تبوك حتى شمال منطقة مكة.

ودعا الحصيني قائدي المركبات إلى توخي الحذر بين طرق تلك المناطق.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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