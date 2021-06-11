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"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتبره إنجاز دبلوماسي يعكس جهودها الرامية لإحلال الأمن والسلام بالعالم

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دول الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الغابون وجمهورية ألبانيا، الأعضاء في المنظمة، وذلك بمناسبة فوز تلك الدول في انتخابات الأمم المتحدة بمقاعد في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 إلى 2023.

وتفصيلاً، أشار الأمين العام إلى أن فوز الدول الأعضاء بمقاعد في مجلس الأمن الدولي يعد إنجازاً دبلوماسياً يعكس دورها في ترسيخ السلام الدولي والجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم، ومشاركة العالم قيم الإسلام السمحة التي تدعو للحوار والتعايش والسلام ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف.منظمة التعاون الإسلامي

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 11:42 PM

اعتبره إنجاز دبلوماسي يعكس جهودها الرامية لإحلال الأمن والسلام بالعالم

"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن
عبدالله الراجحي

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دول الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الغابون وجمهورية ألبانيا، الأعضاء في المنظمة، وذلك بمناسبة فوز تلك الدول في انتخابات الأمم المتحدة بمقاعد في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 إلى 2023.

وتفصيلاً، أشار الأمين العام إلى أن فوز الدول الأعضاء بمقاعد في مجلس الأمن الدولي يعد إنجازاً دبلوماسياً يعكس دورها في ترسيخ السلام الدولي والجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم، ومشاركة العالم قيم الإسلام السمحة التي تدعو للحوار والتعايش والسلام ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف.

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، "العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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