محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عبدالله بن سعد المالكي من منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بزواجه من ابنة المرحوم هارون إبراهيم، بجدة. جاء ذلك بحضور عدد محدود من أسرة العروسين تماشياً مع الأنظمة الاحترازية المتبعة للوقاية من (كوفيد-19). "الخليج 365" تهنئ "المالكي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. 11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 11:41 PM "المالكي" يحتفل بزواجه في جدة "المالكي" يحتفل بزواجه في جدة احتفل عبدالله بن سعد المالكي من منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بزواجه من ابنة المرحوم هارون إبراهيم، بجدة. جاء ذلك بحضور عدد محدود من أسرة العروسين تماشياً مع الأنظمة الاحترازية المتبعة للوقاية من (كوفيد-19). "الخليج 365" تهنئ "المالكي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "المالكي" يحتفل بزواجه في جدة ،

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