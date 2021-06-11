محمد بن مسعود - الدمام - من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن. يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.صحة عسير وزارة الصحة

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 10:58 PM من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن. يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة. الكلمات المفتاحية

، عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد ،

المصدر : الخليج 365

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