- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.صحة عسير وزارة الصحة
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 10:58 PM
من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقةعيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد
قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.
، عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.