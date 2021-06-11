، "الحزم" يعزز صفوفه بالهولندي "أولا جون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دون الكشف عن تفاصيل العقد

أعلن نادي الحزم الوافد الجديد لدوري المحترفين عن تعاقده رسميًّا مع الهولندي أولا جون خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل دعم الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد لكن دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وحجز الحزم مقعدًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "موسم 2021-22"، بعد تتويجه بطلًا لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى؛ حيث تزعم الصدارة برصيد 91 نقطة من 38 مباراة.

وسبق للاعب صاحب "29 عاماً" أن لعب للعديد من الأندية، مثل تفينتي الهولندي، بنفيكا البرتغالي، ريدينج وولفرهامبتون الإنجليزيين، وفالفيك الهولندي، ديبورتيفو لاكورنيا الإسباني.

ويعتبر الجناح الأيسر الهولندي ثاني صفقات الحزم للموسم الجديد، وذلك بعد أن تعاقدت أمس مع الصربي فلاديمير جوليميتش، في صفقة انتقال حر.

وأيضاً لم تكشف إدارة النادي الصاعد إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عن تفاصيل الصفقة المالية لانتقال المدافع الصربي (29 عامًا)، والمنتقل من نادي كروتوني الإيطالي، بنظام الانتقال الحر لمدة ثلاثة أعوام.الحزم