شكرا لمتابعة خبر عن مروض ثعابين يحذر من نشاط 54 نوعاً من الأفاعي في المملكة خلال الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

حذر مروض الثعابين "نايف المالكي" من تزايد نشاط 54 نوعاً من الأفاعي في المملكة خلال الصيف، لافتا إلى أن هذه الأنواع تتواجد في عدة مناطق تمتد من مرتفعات الطائف إلى جازان.

وأضاف أن أكثر مناطق تتواجد فيها الأفاعي بكثرة هي تهامة وقرب السدود المائية"، وتعد الكوبرا العربية والأفعى "الرقطاء" والأسود الخبيث والأفعى النفاثة، من أكثر الأنواع تواجدًا في المملكة.

وأوضح أن الكوبرا العربية هي عبارة عن أفعى متوسطة الحجم إلى كبيرة، ولها "فكا" قادرا على التمدد، ويصل طوله من 1.5 إلى 2 متر، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

ونبه بأن لدغات الكوبرا العربية قليلة رغم قوة سمها، لكونها لا تحب المواجهة مع البشر، وتعتمد على استراتيجية التخويف، مضيفا أن سمها يستهدف الجهاز العصبي ويصيب بالشلل التام وضيق التنفس.

وشدد على أخذ الحيطة حين مواجهتها والتعامل الحذر مع لدغاتها، بجانب تهدئة الأعصاب، لأن ذلك يبطئ انتشار السم في الجسم، بجانب غسل مكان اللدغة بالماء والصابون.

كما شدد على عدم الضغط على الجرح أو محاولة مص السم، بجانب تجنب تناول المشروبات التي يوجد فيها نسبة الكافيين، مؤكدة أهمية التوجه إلى أقرب مركز صحي لاستكمال الإجراء الطبي حيال ذلك".