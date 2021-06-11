شكرا لمتابعة خبر عن "سعود الشثري" يرثي والده بقصيدة مؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رثى سعود الشثري، والده المستشار في الديوان الملكي، الشيخ ناصر الشثري، الذي وافته المنية يوم أمس الخميس.

وكتب "الشثري" قصيدة مؤثرة قال فيها :-

طار الكرى والنوم عيا يجيني واصبحت مثل اللي همومه تولاه

علم لفاني قمت اقلب يديني مثل الذي يصفق يمينه ويسراه

من بعدكم يا شيخ وانا حزيني يا حر فقد الشيخ يا ناس حراه

يا عين هلي الدمع لا تمنعيني ما احدِِ ترا مثله ولا فيه شرواه

يا شيخ لو تمضي عليك السنيني صيتك وفعلك حط لي بالعرب جاه

انت الجدي وسهيل جنبك يبيني نجمِِ ليا تاه الدليله تقداه

والموت واجب لازم انه يحيني على جميع الخلق في دار دنياه

وش لون عقبه تبصر الناس عيني وشلون تهنی دون شوفه ولقياه

والموت واجب لازم انه يحيني على جميع الخلق في دار دنياه

يالله يا عالم خفاي وكنيني في جنة الفردوس يا رب تجزاه

يذكر أنه تم أداء صلاة الميت على الشيخ الراحل، عصر اليوم، بحضور نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة.

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