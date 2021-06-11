شكرا لمتابعة خبر عن عضو سابق بلجنة السلامة المرورية يدعو لفرض غرامة بناءًا على الحالة المادية للشخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو سابق في لجنة السلامة المرورية، صالح الغامدي، على ضرورة فرض غرامة مرورية بناءًا على الحالة المادية للشخص حتى تكون فعالة.

وأوضح أن بعض الأغنياء لا يؤثر عليهم الغرامات المالية لذلك يرتكبوا المخالفات المرورية، لذا فمن الأفضل في هذه الحالة أن تكون معاقبتهم بالحبس حتى لا يقوموا بنفس المخالفات.

وشدد "الغامدي" على ضرورة أن يتم تشديد العقوبات بحيث تكون بناءً على الحالة المادية للشخص.