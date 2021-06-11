«المرور»: تسديد المخالفات شرط تفويض مالك المركبة لغيره

الرياض - محمد عبدالله - قالت الإدارة العامة للمرور إن تسديد المخالفات المرورية إن وجدت شرط تفويص مالك المركبة لغيره.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يجب تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة، وفقًا للمادة السابعة عشر من نظام المرور.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمرور: «هل أستطيع استخراج تفويض لشخص على مركبة باسمي وعلى مخالفات مرورية».

خطوات تفويض المركبات

وقال المرور السعودي، إنَّه لـ«تفويض مالك المركبة لغيره»، يجب أولًا الذهاب لحساب «أبشر»، ومن ثم الذهاب إلى: التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، واختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).

وأشار إلى أنَّ الخطوة الخامسة تتمثّل في اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوض له، فيما تمثّلت الخطوة السابعة والأخيرة في إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له للموافقة.

اقرأ أيضا:

المرور: «تفويض المركبات» يستهدف تحديد المسؤول عن قيادتها

المرور يعلن خطوات إزالة المخالفة الموقعة بالخطأ