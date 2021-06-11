بعد إقرارها.. تعديلات جديدة على المستحقين للمعاش بـ«التقاعد المدني والعسكري»

الرياض - محمد عبدالله - نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني، وكذلك الموافقة على تعديل المادة 23 من نظام التقاعد العسكري.

وجاء النص بعد التعديلات كالآتي:

«المستحقون عن صاحب المعاش هم :الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة».

«وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك».

وبالنسبة لموافقة مجلس الوزراء السعودي على تعديل المادة 23 من نظام التقاعد العسكري، سيكون النص كالتالي:

«المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة».

«وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك».