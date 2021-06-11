بالفيديو.. طالبة سعودية تتوصل لبرنامج حاسوبي يساعد في علاج «كورونا»

الرياض - محمد عبدالله - توصلت الطالبة السعودية لانا أبو جامل، إلى برنامج حاسوبي يساعد في تثبيط بروتينات فيروس "كورونا المستجد"، كاشفة عن أنه لم يستخدم من قبل في علاج الجائحة.

أبو جامل، الحاصلة على المركز الرابع في مسابقة "آيسف 2021" الدولية، تحدثت لـ"الإخبارية" عما توصلت إليه قائلة: باختصار، ما توصلت إليه، هو برنامج كمبيوتر يتنبأ بقابلية مركب متواجد في مرجان البحر الأحمر، يمكنه تثبيط بروتينات فيروس "كوفيد19"، ونظرًا لأنه لم يستخدم من قبل في العلاج، فقد تنبأت بمدى سمية هذ المركب للإنسان، والأضرار الجانبية التي يمكن أن يسببها.

وأضافت: هذا المركب متواجد في نوع معين من مرجان البحر الأحمر، قائلة: اخترت مجال "الأحياء المعلوماتية" لأنه يسهل العمل بالبيانات المتشابكة لآلاف المركبات الكيميائية، والتي يستغرق الكشف عنها في المعامل الكثير من الوقت والجهد.

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