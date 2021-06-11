أمير الرياض يعزي في وفاة مستشار الملوك الشيخ ناصر الشثري

الرياض - محمد عبدالله - قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه في وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري، خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بالرياض.

وسأل أمير الرياض الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الشثري عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

رافق أمير الرياض خلال الزيارة، الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.