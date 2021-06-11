54 نوعًا من الأفاعي بالسعودية.. وتحذيرات من تزايد نشاطها صيفًا

الرياض - محمد عبدالله - كشف مهتم سعودي بعالم الأفاعي عن وجود 54 نوعًا من الأفاعي السامة وغير السامة في المملكة، محذرًا من تزايد نشاطها خلال فصل الصيف.

وقال المواطن نايف المالكي، المهتم بدراسة أنواع الثعابين في السعودية ومروض الثعابين السعودي، إن النوع الأكثر تواجدًا في السعودية هو الكوبرا العربية والأفعى "الرقطاء" والأسود الخبيث والأفعى النفاثة، وتتواجد هذه الأنواع في عدة مناطق تمتد من مرتفعات الطائف إلى جازان وتتواجد بكثرة في تهامة وقرب السدود المائية، وفقًا لـ«العربية.نت».

وأضاف: عند الإصابة بلدغة الأفاعي يجب أولاً تهدئة أعصاب المصاب، فذلك يبطئ انتشار السم في الجسم، ومن ثم غسل مكان اللدغة بالماء والصابون، وبعد ذلك إبقاء العضو المصاب أسفل من مستوى القلب، وتغطية موقع اللدغة بشاش نظيف، مع عدم الضغط على الجرح أو محاولة مص السم، كذلك تجنب تناول المشروبات التي يوجد فيها نسبة الكافيين، بالإضافة إلى تجنب وضع الثلج أو غمر الجرح بالماء، وبعدها يتم مراجعة أقرب مركز صحي لاستكمال الإجراء الطبي حيال ذلك.

وحول الكوبرا العربية، التي تتواجد بكثرة في السعودية يقول المالكي: الكوبرا العربية هي أفعى متوسطة الحجم إلى كبيرة، ولها جسم مدبب ونحيل وذيل متوسط الطول وجسم مضغوط، كما أن لها فكًّا قادرًّا على التمدد، ويصل طوله نحو من 1.5 – 2 متر، ولها ألوان أساسية وهي الأصفر والأحمر والأسود، وينتج عنها ألوان أخرى على حسب التهجين، وفي بداية حياة الكوبرا العربية يتغير جلدها من 4 إلى 6 مرات في العام، وذلك على حسب التغذية، ويقل تغيير جلدها إلى مرتين في العام عندما يكتمل نموها، كما أن تزاوجها مرة واحدة في السنة، وتنتج من 40 إلى 50 بيضة، وتستغرق فترة الحمل ستة أسابيع، كما أنها تعيش إلى 25 سنة في الطبيعة.

وأوضح أن لدغات الكوبرا العربية قليلة رغم قوة سمها، إلا أنها لا تحب المواجهة مع البشر، فقط تعتمد على استراتيجية التخويف وتصنف دفاعية إلى أبعد مدى عن مثيلاتها الأخرى من الثعابين، وسمها عصبي يستهدف الجهاز العصبي ويصيب بالشلل التام وضيق التنفس.