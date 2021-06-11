«وقاية»: العمل تحت 46 درجة مئوية قد يؤدي للوفاة

الرياض - محمد عبدالله - أكد مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون البيئات الصحية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض «وقاية» الدكتور سالم البلوي، الجمعة، أن العمل تحت أشعة الشمس في درجة حرارة تصل لـ46، خطر على العمال، ما قد يؤدي إلى الوفاة.

وحلال مداخلة مع "الإخبارية"، علّق البلوي، على إصدار "وقاية" الدليل الإرشادي لحماية العاملين تحت أشعة الشمس، قائلاً: شعارنا هو الوقاية قبل العلاج. نحن نشارك الجهات المعنية والمسئولة بنشر مثل هذه الأدلة التوعوية، لمنحها الفرصة لاتخاذ كل ما يلزم للحد من المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض لدرجات الحرارة العالية.

ولفت البلوي، إلى صدور قرار من وزارة الموارد البشرية بمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة مساء، ويبدأ العمل به من منتصف يونيو الجاري حتى 3 شهور مقبلة.

وأكد البلوي أنه تمت الإشارة في الدليل إلى أن هناك مستويات شديدة الخطورة في درجات الحرارة، والتي تبدأ بعد 46 درجة مئوية، ومن ثم يجب اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من الحرارة الشديدة.

وتحدث البلوي عن أعراض وعلامات درجات حرارة الجسم عند العمل تحت أشعة الشمس، قائلاً: الإجهاد الحراري له عدة علامات في الجسم، ومنها الطفح الجلدي والتقلصات العضلية، والإغماء والدوار وفقدان الوعي، وأخيرًا ضربة الشمس التي يمكن أن تؤدي للوفاة أو عجز دائم.

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