السيسي يؤكد لولي العهد اعتزازه بالعلاقات المصرية - السعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الرئاسة المصرية عن لقاء عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال الرئيس المصري السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الرؤى توافقت حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإاهتمام المشترك.

وأكد السيسي «اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي».