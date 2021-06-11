وظائف جديدة بالقوات البرية الملكية السعودية

وزارة الدفاع

أعلنتعن طرح عدد من الوظائف بالقوات البرية الملكية (سـلاح الإشارة)، ترغب في شغلها بمواطنين سعوديين حاصلين على المؤهلات المناسبة.

وأوضحت، أن الوظائف تتمثل في مهندس اتصالات، وفني كهرباء لوحات وتحكم، وفني اتصالات، وفني شبكات حاسب آلي، ومترجم.

وبينت أن التقديم يبدأ الأحد المقبل الموافق (1442/11/3هـ)، ولمدة أسبوع، من هنا.