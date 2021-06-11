السعودية | هاتفيًا.. خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لسمو أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح – رحمه الله -، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبر سمو أمير دولة الكويت، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيد، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية.