شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لسمو أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح - رحمه الله -، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبر سمو أمير دولة الكويت، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيد، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وسأل سمو ولي العهد الله العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.

وشكر سمو أمير دولة الكويت، سمو ولي العهد، على عزائه لهم في الفقيد وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، داعياً الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة.