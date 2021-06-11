محمد بن سلمان يعزي في اتصال هاتفي أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وسأل سمو ولي العهد الله العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.

وقد شكر سمو أمير دولة الكويت، سمو ولي العهد، على عزائه لهم في الفقيد وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، داعياً الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة.

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