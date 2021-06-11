السعودية ضمن أفضل أربع نماذج عالمية في التعليم الإلكتروني

متابعات الخليج 365 - الرياض

ترأس وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الاجتماع السابع لمجلس إدارة المركز، بحضور جميع أعضاء المجلس.

التعليم الإلكتروني في السعودية:

ونوه الدكتور آل الشيخ باعتماد منظمة اليونسكو العالمية للإطار التقويمي الذي أعده المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، من خلال الدراسة الدولية التي تقوم بها المنظمة لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني، والتي ضمت المملكة العربية السعودية مع أهم ثلاث دول في العالم (كوريا الجنوبية والصين وفنلندا)، مشيدًا بتفوق المملكة على كثير من دول العالم في التعليم الإلكتروني.

إنجازات المركز:

وأشاد الوزير بإنجازات المركز النوعية لتحقيق مستهدفات المملكة في التعليم الإلكتروني، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم الإلكتروني في المملكة من القيادة الرشيدة- حفظها الله-، داعيًا إلى مواصلة الجهود وتعزيز التكامل والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلًا، مؤكدًا أن التعليم الإلكتروني أصبح اليوم جزءًا أساسيًّا من العملية التعليمية.

من جانبه، نوه المجلس بالجهود التعليمية المبذولة في الاستجابة لتحديات جائحة كورونا، والتحول للتعليم بالنمط الإلكتروني بكفاءة وجودة وتطوير في الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك وفقًا للدراسة التوثيقية التطويرية الثانية للتعليم الإلكتروني في المملكة، والتي أجرتها منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني OLC وجار العمل على نشرها قريبًا، بمشاركة عدد من المنظمات التعليمية الدولية الموثوقة والرائدة في مجال التعليم الإلكتروني.

الخطة الإستراتيجية:

واستعرض مدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي خلال الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمركز، ومعايير التميّز في التعليم الإلكتروني، كما استعرض الجهات والبرامج المرخصة، وآلية متابعة وتنفيذ هذه البرامج، إضافة إلى استعراض المبادرات والمنجزات المحققة ضمن خطة عمل المركز.

وناقش المجلس في اجتماعه عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة؛ لمواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المركز محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. سعد القصبي، ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. محمد الجاسر، ورئيس جامعة تبوك د. عبدالله الذيابي، ورئيس جامعة الملك فيصل د. محمد العوهلي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. صالح الغامدي، ومستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. علي العسيري، والمشرف العام على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بوزارة التعليم د. عهود الفارس، ومدير عام التدريب الإلكتروني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني م. عبدالله الدخيل، وممثل القطاع الخاص (سابك) خالد المحيسن، والمختص د. عبدالله آل محيا، والمختص د. عبدالله البهدل، والمدير العام للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني د. عبدالله الوليدي.