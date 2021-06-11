نفوق أكثر من 100 رأس أغنام في حفر الباطن وزاعة الشرقية تتفاعل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - ‏فواز الأسلمي - حفر الباطن

باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة حادثة نفوق أكثر من 100 رأس من الأغنام، وتم أخذ عينات من الأغنام النافقة ومن الأعلاف والماء، فيما لا زال بعضها تُصارع النفوق.

بداية الحادثة:

وفي حديث لـ”متابعات الخليج 365” قال مربي المواشي خالد العبدالكريم: وصلني عرض عن علف مكعبات من أحد المصانع بالمنطقة الشمالية بمبلغ أقل مما هو في السوق وبالفعل قمت بشراء 300 كيس وعند إعطائه وقت المغرب للمواشي التي يبلغ عددها 300 رأس تفاجأت باتصال راعي الأغنام بعد الفجر ليبلغني أن هناك نفوقًا بالأغنام.

وأضاف العبدالكريم: وصلت إلى موقع الأغنام ورأيت نفوقها أمامي وعلى الفور ذهبت إلى الصيدليات البيطرية، ولم أجد أي منها مفتوحة فذهب إلى إحدى الصيدليات الطبية وأحضرت زيت الخروع ولم أجد كميات كبيرة من الزيت الذي يعتبر مفيدًا لحالات التسمم.

أخذ العينات من الأغنام:

وتابع العبدالكريم: في الصباح اتصلت على مكتب الزراعة بحفر الباطن وأبلغتهم بما حصل فوصلني فني قام بتشريح إحدى الأغنام النافقة وأخذ عينات منها، واستغربت أنه لم تحضر فرقة كون النفوق تجاوز الـ100 رأس.

وأشار العبدالكريم: إنه تقبل هذا الأمر مؤمنًا بما كتبه الله إلا أنه يشاهد أمامه خطر بيئي كبير بعد تواصله مع البلديات التابعة لأمانة حفر الباطن، وذكروا له بأن إزالة الحيوانات النافقة ليس من اختصاصهم كون الموقع لا يتبع لهم.

سبب نفوق الأغنام:

وبين العبدالكريم أنه تواصل شخصيًّا مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر علي المطيري، وأوضح له كل ما حصل ليتفاعل سريعًا مع الموضوع رغم أن اليوم الجمعة إجازة فتم التنسيق مع الأمانة لإزالة الأغنام النافقة.

واختتم العبدالكريم: لا أريد أن أجزم بأن سبب النفوق من الأعلاف، ولكن أنتظر نتائج التحاليل التي تم أخذها من قبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن.

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