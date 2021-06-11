- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري -رحمه الله - خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بالرياض.
وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
فيما أعربت أسرة الشثري عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
رافق أمير الرياض خلال الزيارة الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 09:12 PM
خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيدأمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري
قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري -رحمه الله - خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بالرياض.
وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
فيما أعربت أسرة الشثري عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
رافق أمير الرياض خلال الزيارة الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
، أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.