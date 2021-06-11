شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم 28 عملية إسعافية شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 28 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهام بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، بالإضافة إلى تعقيم للأماكن العامة في إطار خطة الاستجابة وسبل السلام لمواجهة فيروس COVID-19.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.