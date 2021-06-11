شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يسيطر على حريق في مستشفى الملك سعود بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشب حريق محدود في قسم الأشعة بمستشفى الملك سعود بعنيزة، اليوم عند الساعة 12:15 ظهرا.

وأبانت صحة القصيم أنه تم الرصد والتفاعل مع الحريق فور وقوعه وتمت مباشرته من قبل فرقة الأمن والسلامة بالمستشفى كما عملت فرق الدفاع المدني على التأكد من إخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي وإخلاء المتواجدين بقسم الطوارئ حفاظا على سلامتهم بتواجد فرق الهلال الأحمر.

وتفاعلت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة المنطقة بحسب الخطط المعتمدة للطوارئ.

وتمت السيطرة على الحريق دون أي إصابات -ولله الحمد- ولا يوجد هناك أي تأثير في تقديم الخدمات للمستفيدين كما عاد العمل إلى طبيعته.

ويجري الآن استكمال التحقيق من قبل الجهات المعنية لمعرفة المسببات ووضع التوصيات اللازمة حسب الخطط المعتمدة.