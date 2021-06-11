6 نصائح لمواجهة متلازمة إجهاد العين الرقمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري طب وجراحة العيون الدكتور حمزة منصور لـ”متابعات الخليج 365“، أن نسبة كبيرة من مستخدمي الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة يوميًّا يعانون من متلازمة إجهاد العين الرقمي، مبينًا أن أهم أعراضها هي عدم وضوح الرؤية، الإحساس بتهيج العينين، ازدواجية النظر، جفاف العينين، الصداع وآلام الرقبة.

تشخيص إجهاد العين الرقمي:

وقال: إن هناك مسببات تؤدي إلى الإصابة بمتلازمة إجهاد العين الرقمي، ومنها استمرار عضلات العينين في حالة شد أثناء النظر للمسافات القريبة، قلة معدل الرمش مما قد يسبب جفاف العينين، الضغط على الجفن العلوي والسفلي أثناء النظر إلى الشاشات، العيوب الانكسارية الغير مصححة في النظر، شدة سطوع الشاشات، وعدم تقليلها بما يتناسب مع البيئة المحيطة، المدة الزمنية التي يقضيها الشخص في النظر إلى الشاشة الإلكترونية.

الحرص على الترميش:

وشدد على ضرورة رمش العين بشكل طبيعي 15 إلى 20 مرة كل دقيقة، وهو ما يساعد العين على بقائها رطبة ومليئة بالأكسجين، إلى جانب إزالة الأوساخ والغبار من داخلها، مع التنويه بأن الجميع يختلفون في معدل رمش العين، ولكن في حال ملاحظة تغيرات في الرمش وعلامات عدوى بالعين أو أعراض عصبية أو إصابة حديثة بالعين، فلابد من مراجعة الطبيب، لأنه من الممكن أن تكون هذه علامات على وجود مشكلة يجب أن يتم علاجها حتى لا تحدث مضاعفات في العين.

6 نصائح هامة:

وللوقاية من متلازمة إجهاد العين الرقمي يقدم الدكتور منصور 6 نصائح هامة:

– استخدام الإضاءة الصحيحة للأجهزة والغرفة، وضبط إعدادات الشاشة المناسبة السطوع، التباين، حجم الخط والدقة،

– استخدام الأجهزة بشكل أقل 2- 3 ساعات، قبل الذهاب إلى النوم.

– اتخاذ وضعية جسم صحيحة عند الجلوس، بحيث تكون العيون على بعد 25 بوصة من الشاشة، وكذلك وضع الشاشة بحيث تساعد الشخص في النظر قليلًا إلى الأسفل.

– التأكد من لبس النظارات الموصوفة، لتصحيح الأخطاء الانكسارية في حال وُجدت.

– استخدام القطرات المرطبة وزيادة عدد مرات الرمش لتخفيف حدة جفاف العين.

– أخذ استراحة والنظر إلى مسافة لا تقل عن 20 قدمًا كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية (قاعدة 20- 20- 20).

شارك الخبر