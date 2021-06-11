أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري في منزلهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة معالي المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري -رحمه الله – خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .



أسرة الشيخ ناصر الشثري تشكر أمير الرياض:

فيما أعربت أسرة الشثري عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.



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