الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

خام برنت يتجاوز 73 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عامين

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعًا لتحلق فوق أعلى مستوى لها منذ عامين؛ حيث تخطي سعر مزيج برنت 72 دولارًا للبرميل.

أسعار خام برنت اليوم:

وسجل خام برنت اليوم 72.83 دولار للبرميل بارتفاع قدره 0.44 دولار أو ما يعادل 0.61% من السعر، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب، بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19.

تزايد الطلب على النفط:

يأتي هذا فيما قالت وكالة الطاقة الدولية: إن منتجي النفط في أوبك+ سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب الذي يتجه للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2022.

وقالت الوكالة: إن “أوبك+ تحتاج إلى فتح الصنابير لكي تبقى الأسواق العالمية تتلقى إمدادات كافية” مضيفة أن الطلب الآخذ في الارتفاع والسياسات قصيرة الأمد للدول تقع على النقيض من دعوة الوكالة لإنهاء التمويل الجديد للنفط والغاز والفخم في تقرير صارم بشأن المناخ أصدرته الشهر الماضي.

اتفاق خفض الإنتاج:

من جهة أخرى أفادت أرقام مقدمة من مصدر في أوبك+ الجمعة 11 يونيو، بأن أوبك وحلفاءها حافظوا على مستوى التزام قوي بقيود إنتاج النفط المتفق عليها في مايو، عندما بدأ تنفيذ الجزء الأول من خطة زيادة تدريجية للإنتاج، بحسب CNBC عربية.

وقال المصدر: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، التزموا بنسبة 115% بقيود الإنتاج المتفق عليها في مايو.

وتعيد أوبك+ 2.1 مليون برميل يوميًّا إلى السوق خلال الفترة من مايو إلى يوليو في إطار خطة للتخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنتها العام الماضي، وذلك في ظل تعافي الطلب من آثار الجائحة.

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