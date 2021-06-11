هل يجب لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي بعد أخذ لقاح كورونا ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، حتى بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد.

وقالت الوزارة ردًّا على سؤال عبر حساب مركز 937 صحة: إن اللقاح يوفر حماية من الإصابة عامة ومن المرض الشديد خاصة، ولكن هذا لا يعني عدم نقلك للفيروس؛ لذا يجب الاستمرار في الاحترازات حتى بعد استكمال الجرعات.

جرعات لقاح كورونا:

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن أرقام جرعات اللقاحات في المملكة والتي تجاوزت (15) مليونًا و(483) ألفًا و(478) جرعة، عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، شدد في وقت سابق على ضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، قائلًا: “اللقاحات آمنة وموجودة قبل ظهور فيروس كورونا بأكثر من 100 سنة منها ما استخدم للتخلص من الجدري والحصبة وشلل الأطفال”. وأضاف الوزير: “للأسف لدينا حالات مصابة في العناية المركزة تأخرت في أخذ اللقاح وبعضهم إصابته شديدة وبعضهم توفاه الله”، وتابع: “لولا الله ثم هذه اللقاحات لفقدنا 40% من المصابين بكورونا، معقبًا: “الأوبئة تعصف بالناس وتفتك بهم”. لقاح كورونا في السعودية وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وقالت الوزارة: “إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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