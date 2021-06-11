وزارة الحج والعمرة تلفت زوار معرض مكة عبر البطاقة الذكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - واس

جذبت وزارة الحج والعمرة مرتادي معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي “بناء الإنسان وتنمية المكان” بمشروع “بطاقة الحج الذكية ” وذلك ضمن مشاركتها في المعرض الذي دشنه سمو أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه في قبّة جدة.

مشروعات وزارة الحج والعمرة الذكية:

ويؤكد مشروع بطاقة الحج الذكية الذي توج من خلاله سمو أمير منطقة مكة المكرمة وزارة الحج بجائزة مكة للتميز في خدمات الحج والعمرة، ما تبذله المملكة والأجهزة المعنية فيها , في خدمة ضيوف الرحمن في حين تستعرض الوزارة في جناحها بالمعرض عدداً من مشروعاتها الحديثة ، و إبراز الحلول التقنية والمنصات الرقمية التي تقدمها الوزارة بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .

مشاركة الوزارة في معرض مشروعات مكة:

من جانبه أوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن مشاركة الوزارة في معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي، يعد إيماناً منها بالمشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة بدعم ورعاية سمو الأمير خالد الفيصل ، منوهاً بما اعتمده المعرض من توظيف التقنية الرقمية في التعريف بالمشروعات المختلفة التي تشهدها المنطقة والفعاليات المصاحبة له ، حيث عرفت الوزارة زوار المعرض بنجاحها في توظيف التقنية والتطبيقات الحديثة لتسهيل خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار .

وثمن لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه الجهود المبذولة في خدمة المنطقة وإبراز الوجه التنموي والحضاري لها، عاداً معلم “قبة جدة” نقلة مميزة في قطاع المعارض والفعاليات ، ناهيك عن الطراز التصميمي العالمي الذي ظهرت عليه ، حيث ستكون مؤهلة لاستضافة الأحداث والمناسبات الثقافية والعلمية والمعرفية .

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