الجمعية السعودية للوسطاء العقاريين تختار مجلس إدارتها الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت الجمعية السعودية للوسطاء العقاريين جمعيتها العمومية غير العادية -عبر الاتصال المرئي- لانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الجديد في دورته الأولى.

وتناول الاجتماع برامج الجمعية وأهدافها وما ستقدمه, إلى جانب استعراض جدول الأعمال بشأن انتخاب الأعضاء ومهام المجلس ومسؤوليات الجمعية العمومية.

بعد ذلك بدأت عملية انتخابات المجلس وتشكيل أعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى.

أهداف الجمعية السعودية للوسطاء العقاريين:

ويأتي إنشاء الجمعية في ظل الدعم الذي يشهده السوق العقاري بالمملكة من تطوير وإنشاء العديد من الجهات المتخصصة، حيث تهدف الجمعية إلى الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، وخدمة الوسطاء العقاريين وتثقيفهم وتوعيتهم، ورفع قدراتهم وإمكانيتهم، وتمكين السعوديين والسعوديات ورواد الأعمال من هذا السوق الحيوي، ورفع مستوى جودة البحث والتطوير والتدريب.

وتتطلع الجمعية العمومية من خلال المجلس الجديد إلى نقل الجمعية لفضاءات أوسع من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وتنمية موارد الجمعية بما يحقق الأهداف والغايات العظيمة المرسومة لها.

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